CSU-Chef Ullrich und Oberbürgermeisterin Eva Weber attackieren das Klimacamp

Plus Die CSU-Politiker Volker Ullrich und Eva Weber ärgern sich über das Agieren der Augsburger Klimaschützer. Die wiederum widersprechen.

Die Diskussionen über das Klimacamp in der Augsburger Innenstadt gewinnen an Schärfe. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) attackiert das Agieren der Klimaschützer jetzt scharf, sie bringe dafür kein Verständnis mehr auf. Die Aktivistinnen und Aktivisten des Camps schießen zurück. Mitinitiator Ingo Blechschmidt: "Oberbürgermeisterin Weber offenbart schlechtes Verständnis für die Strukturen des Augsburger Klimacamps." Unterdessen bekommt Weber Unterstützung aus ihrer Partei, aus deren Basis es zuletzt immer wieder Stimmen gab, die eine eindeutige Positionierung einforderten. Parteichef und Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich sagt: "Die Haltung von Oberbürgermeisterin Eva Weber kann ich nur vollumfänglich unterstützen und ich stehe hinter ihrer Erklärung."