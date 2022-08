Augsburg

vor 54 Min.

Bei der CSU-Landtagskandidatur läuft es wohl auf Leo Dietz hinaus

Leo Dietz (links), Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion, will 2023 in den Landtag einziehen. Abgeordneter Johannes Hintersberger wird nicht mehr antreten.

Plus Ruth Hintersberger wirft ihren Hut nicht in den Ring. Dietz lässt aktuell offen, was mit dem Fraktionssitz im Augsburger Stadtrat passieren würde, sollte er Abgeordneter werden.

Von Stefan Krog

Bei der Frage, wer für die CSU bei der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Augsburg-West als Direktkandidat antreten darf, mehren sich die Anzeichen, dass es auf den Stadtrats-Fraktionsvorsitzenden Leo Dietz hinausläuft. Dietz hatte bereits im Frühjahr Ambitionen angemeldet, als der langjährige Abgeordnete Johannes Hintersberger seinen Rückzug ankündigte. Interesse wurde aber auch Stadträtin Ruth Hintersberger, einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden und Tochter von Johannes Hintersberger, nachgesagt.

