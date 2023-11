Augsburg

06:00 Uhr

Daniel Melcer kritisiert die Stadt für ihre "Teilzeit-Solidarität" mit Israel

Plus Der Augsburger Jude findet es nicht richtig, dass die Israel-Flagge am Rathausplatz abends eingeholt wird. Die Israelitische Kultusgemeinde bezieht eine andere Position.

Zwei Israel-Flaggen sind an dem Haus in der Innenstadt angebracht, in dem die Werbeagentur von Daniel Melcer untergebracht ist. Er ist eigentlich kein Fahnen-Typ, aber jetzt müsse er ein Zeichen setzen, wo sich die Stadt "offensichtlich sehr schwer tut", sagt Melcer. Der in Augsburg geborene Jude und Sohn eines Holocaust Überlebenden hat nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel beschlossen, das zu tun. Dass die Stadt Augsburg die Israel-Fahne, die sie aus Solidarität zu Israel auf dem Rathausplatz zeigt, nur noch morgens hisst und abends wieder einholt, versteht er nicht. Er spricht von "Teilzeit-Solidarität" und sagt: "Wenn man sich mehr Sorgen um das Herunterreißen der Fahne macht, als um die eigene Haltung, sollte man seinen moralischen Kompass hinterfragen."

Nachdem die Israel-Flagge zwei Mal auf dem Rathausplatz heruntergerissen wurde, hatte sich die Stadt in Absprache mit der Polizei und der Israelitischen Kultusgemeinde entschieden, sie nur tagsüber aufzuziehen. Für Melcer ist das ein "Einknicken der Stadt durch eine Straftat“ und er fragt sich: „Was passiert als Nächstes? Vielleicht kommt die Fahne ja ganz weg, wenn sie noch einmal runtergerissen wird."

