Augsburg

18:00 Uhr

Darum bleiben immer wieder Lkw und Busse in Unterführungen stecken

Am Donnerstagmorgen blieb ein Reisebus in der Unterführung in der Hirblinger Straße stecken. Die Verkehrsbehinderungen in Augsburg-Oberhausen und Bärenkeller waren erheblich.

Plus Ein Reisebus strandet in der Unterführung an der Hirblinger Straße und löst eine Bergungsaktion aus. Immer wieder bleiben Fahrzeuge an Engstellen in Augsburg hängen.

Dieser Unfall hätte katastrophal ausgehen können. Am Donnerstag ist ein Reisebus in der Unterführung an der Hirblinger Straße in Augsburg stecken geblieben. Glücklicherweise saßen in dem Doppeldecker nur wenige Passagiere, zwei wurden leicht verletzt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr entstand aber vor allem erheblicher Sachschaden, die Abschleppaktion sorgte für größere Verkehrsbehinderungen. Der Bus ist aber nicht das einzige Fahrzeug, das dort strandete. Und: In der Stadt gibt es mehrere gefahrenträchtige Engstellen.

