Augsburg

vor 10 Min.

Das Bella Napoli in Pfersee ist jetzt Geschichte

Plus Bella-Napoli-Wirt Sabato Borrelli geht in den Ruhestand. Damit bleibt nicht nur der Pizzaofen kalt, sondern es endet auch eine jahrhundertelange Tradition.

Von Andrea Baumann

Gordana Borrelli kommen die Tränen, wenn sie an das emotionale Abschiedsessen und die vielen ausreservierten Abende in ihrer Trattoria Bella Napoli in den vergangenen Wochen nur denkt. "Alle wollten noch mal eine Pizza oder ein Fischgericht essen", sagt sie. Nicht irgendeine Pizza, sondern die Dinkelkreationen ihres Mannes Sabato Borrelli. Er stammt schließlich aus der italienischen Stadt Neapel, in der das berühmte Gericht seinen Ursprung hat. Doch jetzt heizt der kräftige Mann, der als ausgebildeter Küchenmeister Wert auf korrekte Kochkleidung legt, seinen Ofen nicht mehr an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen