Das "Bob's" kehrt in die Maxstraße zurück – und eröffnet Rock-'n'-Roll-Herberge

Seit 2019 laufen Bauarbeiten in der Augsburger Maxstraße 61, ein Teil des Gerüsts ist inzwischen weg. Während das "Bob's" bald öffnet, entsteht im restlichen Gebäude eine Herberge.

Plus Ein historisches Gebäude in der Augsburger Innenstadt bekommt wieder Leben eingehaucht. Nach langer Bauphase startet Bob's wieder - mit weit mehr als einer Bar.

Drin sieht alles so aus, als könnte es gleich losgehen. Stehtische sind aufgereiht, der Holz-Parkettboden ist gereinigt, im Eck harrt der neue Pizzaofen seiner Bestimmung. Nur eines fällt im Vergleich zum altbekannten Anblick des hohen Raums unter markant-weißem Stuck auf: Vier dunkle Stahlpfeiler schmiegen sich an die Wände und ragen durch die Decke, bis ganz nach oben. Während sie sich unten ins urig-ungeschminkte Ambiente fügen, durchqueren sie ab dem ersten Stock eine Groß-Baustelle. Stefan "Bob" Meitinger haucht dem historischen Gebäude in der Maximilianstraße 61 wieder Leben ein - im ersten Schritt mit bekannter Gastronomie, im zweiten auch mit einem ganz neuen Konzept.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

