Das Gögginger Frühlingsfest biegt auf die Zielgerade ein

Wie beliebt das Gögginger Frühlingsfest ist, zeigen die Reservierungen für das Bierzelt. Am Sonntag geht das kleine Volksfest zu Ende.

Das Frühlingsfest in Göggingen findet immer mehr Freunde. Manche Besucherinnen und Besucher können es eben kaum erwarten, wieder mal im Bierzelt zu feiern. Auch ein Besuch des Vergnügungsparks steht bei Gästen hoch im Kurs. Das Frühlingsfest ist der Auftakt in die Volksfestsaison in Augsburg. Noch bis Sonntag, 26. März, wird auf der Festwiese gefeiert.

Zum Abschluss kommt SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn ins Bierzelt

Der Andrang ist groß. Für Freitag und Samstag sind im Bierzelt keine Reservierungen mehr möglich. Dies teilt Festwirt Thomas Kempter mit. Auch für den Auftakt des Augsburger Osterplärrers (Ostersonntag, 8. April) sind im dann noch größeren Zelt bereits alle Plätze vergeben. Zurück nach Göggingen: Am Sonntag spielt zum Abschluss die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen. Um 17 Uhr beginnt eine SPD-Veranstaltung mit Florian von Brunn, dem Spitzenkandidaten seiner Partei bei der Landtagswahl im Herbst 2023.

Am vergangenen Sonntag war Ministerpräsident Markus Söder zu Gast im Bierzelt. Die Augsburger CSU startete mit der Veranstaltung in den Wahlkampf.

