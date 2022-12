Das Grundstücksgeschäft mit Chinesen am Flughafen zieht sich hin

Plus Die Stadt Augsburg möchte an die Firma Autoflight verkaufen, die Flugtaxen baut. Initiatoren eines Flugmuseums kritisieren weiterhin dieses Vorgehen.

Die Firma Autoflight, die in chinesischer Hand ist, möchte am Augsburger Flughafen ein städtisches Grundstück kaufen. Das geplante Geschäft stößt bei Initiatoren eines vorerst gescheiterten Flugmuseums weiterhin auf Protest. Sie betonen, dass die Hochschule Augsburg gerne mit ihnen kooperiert hätte. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hüschle weist die Kritik zurück, bestätigt aber auch, dass der Verkauf nicht vollzogen sein: "Damit ist nicht vor dem Frühjahr 2023 zu rechnen."