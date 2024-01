Das ist in diesem kurzen Fasching in Augsburg geboten

Das närrische Treiben dauert nur wenige Wochen – zwei Faschingsumzüge, Party mit Anna-Maria Zimmermann und ein Seniorenfasching im Kolpingsaal finden unter anderem statt.

Am 11. 11. starten die Faschingsnarren in die fünfte Jahreszeit. So richtig geht es für die meisten Faschingsvereine allerdings meist erst im Januar los. Die Hollaria blickt in einen prall gefüllten Terminkalender, der Faschings- und Freizeitclub Augsburg (FFC) hat mit seinem Inthronisationsball den Startschuss in seine Saison gegeben. Jetzt geht alles Schlag auf Schlag: Denn in fünf Wochen ist schon wieder fast alles vorbei.

Die Regentschaft der Prinzenpaare ist diesmal von kurzer Dauer. Gerade in den Adelsstand erhoben, sind sie nur wenige Wochen an der Macht, bevor es am Aschermittwoch, 14. Februar, mit dem Regieren auch schon wieder zu Ende geht. Deshalb heißt es Gas geben. Der Rathaussturm, die Vorstellung der Prinzenpaare von Under oiner Kapp (Narrneusia, Augspurgia, CCK Fantasia, FFC und Lechana), findet am Samstag, 20. Januar, um 11.11 Uhr im Unteren Fletz des Rathauses statt. Die Interessengemeinschaft Under oiner Kapp ist es auch, die dieses Jahr wieder das närrische Treiben auf dem Rathausplatz organisiert. "Ein Höhepunkt", wie FFC-Präsident Jochen Heckel versichert. Von Faschingssamstag bis Faschingsdienstag, 10. bis 13. Februar, ist dort von 10 bis 19 Uhr für ein buntes Programm gesorgt. In diesem Jahr wird sich erneut am Rosenmontag ab 11.33 Uhr ein Gaudiwurm für Kinder und Jugendliche durch die Innenstadt schlängeln.

Bislang haben sich knapp 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Darunter diverse Kitas, Sportvereine, Musikgruppen oder (Show-)Tanzgruppen. "Damit sind wir im Vergleich bei rund der Hälfte der Anmeldungen zum Vorjahr, aber die Anmeldefrist ist auch noch nicht vorbei", teilt Jugendpflegerin Jasmin Nimar aus dem Sozialreferat mit. Gruppen könnten sich bis zum 12. Januar unter gaudiwurm@augsburg.de für den Faschingsumzug anmelden und würden unter der E-Mail-Adresse alle weiteren Informationen erhalten. In der Firnhaberau gibt es ebenfalls wieder einen Gaudiwurm. Der Umzug "Jux und Radau" findet am Sonntag, 4. Februar, um 14 Uhr statt.

Das Sozialreferat veranstaltet einen Seniorenfasching im Kolpingsaal, der am Rosenmontag, 12. Februar, um 14.11 Uhr stattfindet, teilt Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) mit. "Es wird eine Band geben und viel Gelegenheit zum Tanzen. Außerdem ist ein Gardetanz-Auftritt der Narrneusia bereits zugesagt." Karten gibt es für diese Veranstaltung noch nicht. Senioren könnten sich unter der E-Mail sozialreferat@augsburg.de vormerken lassen.

Anna-Maria Zimmermann kommt zur Faschingsgala der Hollaria

Aufgrund der Kürze des Faschings könne die Hollaria gar nicht alle Anfragen berücksichtigen und müsse Termine auch absagen, so Pressesprecher Michael Wagner. Die Höhepunkte des Vereins, das närrische Treiben in der City-Galerie am Faschingssamstag, Rosenmontag und Faschingsdienstag sowie die Faschingsgala im Kongress im Park (9. Februar) mit Auftritt von Partyschlagersängerin Anna-Maria Zimmermann und "90er vs. 2000er" Party finden freilich statt.

Einen "kurzen und knackigen" Fasching findet FFC-Präsident Jochen Heckel gar nicht schlimm. Das sei besser, als wenn er sich bis in den März hineinziehe. Er freut sich in diesem Jahr auf ein neues Format des Vereins. Die FFC-Faschingsparty mit DJ Flowa am Samstag, 3. Februar, ab 20 Uhr im Hubertushof. Heckel: "Für alle Faschingsfans von 18 bis 50, die sich verkleiden und Spaß haben wollen."