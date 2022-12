Neujahr in Augsburg startet mit Sonne und kostenlosen Museumsbesuchen

Am Silvestertag war zur Mittagszeit in Augsburgs Innenstadt sehr viel los. Die Silvesternacht bleibt trocken. In Museen gelten neue Regeln.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, um im alten Jahr Dinge zu erledigen. Zur Mittagszeit war am Silvestertag in Augsburgs Innenstadt jede Menge los. Die Menschen deckten sich mit Einkäufen für den Jahreswechsel ein. Am Stadtmarkt bildeten sich vor Geschäften teils Warteschlangen. Die Wetterprognosen für die Silvesternacht sind gut. Es bleibt trocken. Fünf Grad sind für Mitternacht angekündigt.

Bis um 16 Uhr sind am Samstag viele Supermärkte in Augsburg geöffnet. Wer auf den letzten Drücker noch etwas benötigt, kann gegebenenfalls Tankstellen ansteuern. Zu beobachten war, dass sich am Samstag noch viele Personen mit Feuerwerkskörpern eindeckten.

Böllern ist in der Silvesternacht in Augsburg wieder erlaubt

Böllern ist in diesem Jahr wieder erlaubt. Allerdings hat die Stadt Augsburg einzelne Schutzzonen ausgewiesen, in denen ein Feuerwerksverbot gilt. Städtische Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und Polizeibeamte sind angewiesen, bei Verstößen einzuschreiten. Dass jedoch jede einzelne Knallerei geahndet wird, gilt als ausgeschlossen. So sah es zumindest in früheren Jahren immer aus.

In den Museen in Augsburg gelten neue Regelungen

Das neue Jahr in Augsburg startet mit Sonnenschein. Am Sonntag sind Temperaturen von bis zu 14 Grad vorhergesagt. Das Wetter lädt zum Neujahrsspaziergang ein. Zum Jahreswechsel startet zudem das neue Eintrittsmodell der Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Jeder Sonntag wird ab dann zum Museumssonntag. Dies gilt bereits für den Neujahrstag. Dauerausstellungen in den großen Häusern Maximilianmuseum, Schaezlerpalais, Römerlager und H2 im Glaspalast kosten keinen Eintritt. Neu geschaffen wurde auch das U27-Ticket: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren haben in Dauerausstellungen immer freien Eintritt.

Im neuen Jahr ist der Eintritt in Augsburger Museen - hier das Maximilianmuseum - an Sonntagen frei. Foto: Michael Hochgemuth

Demgegenüber kosten die laut Stadt Augsburg mit großem Aufwand erstellten Sonderausstellungen weiterhin Eintritt. Auch im Brechthaus und im Leopold-Mozart-Haus bleibt der Eintritt erhalten. Weiterhin kostenfrei bleiben der Zutritt ins Grafische Kabinett und in die Neue Galerie im Höhmannhaus sowie in den Rokoko-Garten des Schaezlerpalais und den Innenhof des Maximilianmuseums mit den Original-Bronzen der Prachtbrunnen.