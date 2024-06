Das vergrößerte Bürgerhaus in Pfersee legt los

Die Einrichtung besteht seit 35 Jahren. Am Freitag fand die Wiederöffnung statt. Am Wochenende wird mit den Bürgern gefeiert.

Seit 35 Jahren gibt es im Augsburger Stadtteil Pfersee ein Bürgerhaus. Das Gebäude ist nun mit einem Anbau versehen worden. Die Stadt Augsburg und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) haben das Bürgerhaus am Freitag wieder eröffnet.

Es gab eine symbolische Übergabe des Bürgerhauses an die AWO. Der neue Anbau beherbergt neben Büros einen großen und einen kleinen Saal sowie Gruppenräume und ist damit laut Auskunft der Verantwortlichen flexibler einsetzbar. Auch die Fläche des Bürgerhauses hat sich verdoppelt. Das schaffe Platz, unter anderem für den 16. Familienstützpunkt des Amtes für Kinder, Jugend und Familie. Dieser erweitert das Angebot der präventiven Familienhilfe an einem Ort, an den sowieso viele Familien kommen. Noch mehr werden es mit der Kinderbetreuungseinrichtung, voraussichtlich in Form einer Mini-Kita, die im renovierten Bestandsgebäude einzieht, informiert die Stadt.

Das Bürgerhaus Pfersee ist jetzt barrierefrei

Sozialreferent Martin Schenkelberg sagte: "Dank des neuen Aufzugs zwischen den beiden Gebäuden ist das Bürgerhaus endlich barrierefrei und ist somit nun auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gut zu erreichen und zu nutzen." Am Wochenende gibt es einen Tag der offenen Tür und einen Familientag. Am Samstag läuft das Programm von 11 bis 20 Uhr, das Familienfest am Sonntag ist von 15 bis 17 Uhr angesetzt. (möh)

