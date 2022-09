Das Wochenende wartet mit Plärrer, Holi-Festival und Marktsonntag auf

Mit dem Holi-Fest und dem Marktsonntag wird Oberhausen zum Veranstaltungsschwerpunkt. Der Augsburger Plärrer geht in die Halbzeit.

Zusammen mit dem Plärrer kehrt auch der Oberhauser Marktsonntag nach den coronabedingten Absagen 2020 und 2021 in diesem Jahr wieder zurück - und noch dazu mit einem Jubiläum. Ebenfalls in Oberhausen, auf dem Gaswerk-Areal, steigt am Samstag, 3. September, das Holi-Festival Augsburg als "Fest der bunten Farben". Ein Überblick.

Holi-Festival: Das Ereignis geht auf eine hinduistische Tradition zurück. Beim Holi-Fest überschütten sich die Inder mit Farbpulver und Wasser, um damit den Frühling einzuleiten. In Augsburg am Gaskessel-Areal können die Besucherinnen und Besucher am Samstag von 13 bis 22 Uhr diese Tradition sozusagen zum Ausklang des Sommers nachempfinden. Karten für das farbenfrohe Spektakel gibt es online unter www.augsburg-holi.de/tickets. Die Veranstaltung soll bei jedem Wetter stattfinden.

Marktsonntag: Oberhausen feiert seinen 30. Marktsonntag nach und hofft, dass viele Besucherinnen und Besucher aus ganz Augsburg und der Region am Sonntag, 4. September, in den Stadtteil kommen und in der Festzone zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz flanieren und einkaufen. Los geht es um 11 Uhr, wenn die Stände in den Parkbuchten in der Ulmer Straße öffnen. Die Einzelhändler dürfen ihre Geschäfte von 13 bis 18 Uhr aufsperren. Am Haller-Platz, wo eine Kindererlebniswelt aufgebaut ist, findet um 12.30 die offizielle Eröffnung statt, an die sich ein Umzug anschließt.

Marktsonntag in Oberhausen: Ulmer Straße gesperrt

Veranstaltet wird der Marktsonntag von der Arge und der Werbegemeinschaft Oberhausen. Damit die Gäste auf der gesamten Ulmer Straße laufen können, wird diese zwischen der Wertachbrücke und Neuhäuser Straße von 6 bis 20 Uhr für den Fahrverkehr gesperrt. Auch Teilbereiche der umliegenden Straßen sind davon betroffen. Zu beachten gilt es auch die Parkverbote in den Buchten. Die Stadt richtet am Sonntag eine Umleitung über Neuhäuserstraße, Zollernstraße, Kaltenhoferstraße und Donauwörtherstraße ein. Die Straßenbahnen fahren regulär. Zwischen 14 und 18 Uhr können Gäste mit einer Kutsche durch die Marktzone fahren, auch eine Fahrradrikscha der Malteser ist unterwegs.

49 Bilder Das war der erste Samstag auf dem Herbstplärrer Foto: Silvio Wyszengrad

Plärrer: Das nahegelegene Volksfest ist nicht nur die Voraussetzung für den Marktsonntag. Viele Menschen verknüpfen beide Events miteinander. Für einen Plärrerbesuch bietet sich aber auch schon der Freitagabend an, wenn um 22 Uhr ein großes Feuerwerk den Himmel über dem Kleinen Exerzierplatz illuminiert. Die Wetterprognosen für das Wochenende sind gut, weswegen sowohl die Betreiber der Fahrgeschäfte, die Gastronomen und die Festzelte mit starkem Zulauf rechnen. Geöffnet ist am Freitag ab 12 Uhr, samstags und sonntags ab 10.30 Uhr. (bau)

