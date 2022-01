Decathlon eröffnet Ende März in Augsburg – schon vorher gibt es Click&Collect

Der Sportartikelhändler Decathlon eröffnet nach jahrelangen Diskussionen im Frühling seine Filiale in Augsburg-Lechhausen. Abholungen sind bereits jetzt möglich.

Der Sportartikelhändler Decathlon wird am 31. März im Lechhauser Gewerbegebiet seine Augsburger Filiale eröffnen. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Die Bauarbeiten an der Albert-Schenavsky-Straße (nahe Kaufland/EGM) laufen bereits seit vergangenem Jahr, die Eröffnung verzögerte sich aber wegen Lieferengpässen beim Bauholz. In der Vergangenheit war die Ansiedlung im Hinblick auf die Auswirkungen auf den bestehenden Einzelhandel auch politisch umstritten, wobei sich die Wogen inzwischen geglättet haben.

Decathlon in Augsburg bietet schon vor Eröffnung Click&Collect

Bereits ab kommenden Montag, 17. Januar, soll es möglich sein, übers Internet bestellte Waren in der Filiale abzuholen (Click&Collect). Der Service auf der Homepage wird ab Samstag freigeschaltet, Ein-Stunden-Expressbestellungen sind aber noch nicht möglich. Die Decathlon-Filiale wird etwa 3500 Quadratmeter groß sein und über einen großen Parkplatz verfügen. Auch mehrere Fachmärkte wollen sich in dem neuen Geschäftszentrum mit dem Namen "Meran Arcaden" ansiedeln.

Das neue Einzelhandelszentrum wird wohl auf absehbare Zeit die letzte derartige Neuentwicklung in Augsburg sein, weil neue großflächige Ansiedlungen auf der "grünen Wiese" im Stadtgebiet laut Einzelhandelskonzept nicht mehr vorgesehen sind, um Innenstadt und Stadtteilzentren zu schützen. (skro)