Augsburg

11:59 Uhr

Demonstranten setzen sich in Augsburg für bezahlbaren Wohnraum ein

Rund 100 Personen nahmen an der Augsburger Demonstration anlässlich des internationalen "Housing Action Day" teil.

Plus Als Reaktion auf steigende Mieten und Wohnraummangel sind in Augsburg Menschen auf die Straße gegangen. Das Bündnis fordert unter anderem Höchstmieten in der Stadt.

Von Fridtjof Atterdal

Auch in Augsburg haben im Rahmen der internationalen "Housing Action Days" am Wochenende Aktionen stattgefunden. Neben einer Mahnwache vor dem Gebäude der Patrizia AG fand eine Demonstration auf dem Rathausplatz mit einem anschließenden Zug durch die Innenstadt statt. Rund 100 Menschen beteiligten sich an der Demonstration.

