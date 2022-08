Der Antikriegstag in Augsburg gewinnt für Organisatoren an Bedeutung

Am Donnerstag findet um 18 Uhr eine Kundgebung am Augsburger Rathausplatz statt. Der Veranstalter hat eine besondere Bitte an die Teilnehmer.

Die Veranstaltung am 1. September hat bundesweit Tradition: Der Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs wird daher seit Anfang der 1950er-Jahre von der Gewerkschafts- und Friedensbewegung als Antikriegstag begangen. An diesem Donnerstag findet in Augsburg auf dem Rathausplatz eine Kundgebung statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Veranstalter hat eine Bitte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Warum der Antikriegstag begangen wird, erklärt sich durch die Geschichte: Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. 60 Millionen Todesopfer und Millionen von traumatisierten Überlebenden stehen für den schlimmsten Vernichtungskrieg in der Geschichte der Menschheit.

Teilnehmer sollen auf Nationalflaggen bei der Kundgebung verzichten

Bei den Kundgebungen in den zurückliegenden Jahren gab es Reden und Lieder zu hören. Dies ist auch dieses Jahr der Fall. Mehrere Augsburger Organisationen sind beteiligt. Klaus Stampfer von der Augsburger Friedensinitiative (AFI) sagt: „Angesichts des Angriffskrieges gegen die Ukraine und der massiven Aufrüstung aller beteiligten Mächte ist es in diesem Jahr besonders wichtig am Antikriegstag gegen Krieg und für Frieden einzutreten.“ Die Veranstalter bitten bei der Kundgebung auf Nationalflaggen und -symbole zu verzichten. Am städtischen Verwaltungsgebäude hängt seit Langem ein großes Transparent der Friedensstadt Augsburg mit einem symbolischen Bezug zur Ukraine. In Augsburg leben derzeit rund 4000 Menschen aus der Ukraine.

