Augsburg

vor 24 Min.

Der Augsburger Becher soll gegen wachsende Müllberge in der Stadt helfen

So sieht der neue Augsburger Becher aus. Die Stadt will ihn jetzt als Mehrweglösung für Kaltgetränke testen.

Plus Der Augsburger Becher ist als Alternative zu Einweggeschirr gedacht. Lokalbetreiber in der Maxstraße wollen ihn anbieten. Eine Bewährungsprobe wird die Kanu-WM sein.

Von Eva Maria Knab

Ein Blick in die Abfallkörbe am Rathausplatz und Königsplatz zeigt: Sie sind voll mit Plastikmüll. Vor allem weggeworfenes Einweggeschirr trägt zur Abfallflut in der Augsburger Innenstadt bei. Während der Pandemie ist das Problem noch schlimmer geworden. Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb testet nun ein neues Mehrwegbechersystem, speziell für Kaltgetränke. Ausprobiert wird der Augsburger Becher in zwei Bereichen, in denen viele Menschen unterwegs sind: in der Maximilianstraße und bei der Kanu-WM am Eiskanal.

