Augsburg

vor 17 Min.

Abfallwirtschaft: Das tut Augsburg, um Müll zu vermeiden

Plus Eine Vielzahl von Initiativen und Unternehmen machen es in Augsburg leicht, weniger Abfall zu produzieren. Doch nicht alle Maßnahmen helfen unter dem Strich der Umwelt, warnen Experten.

Von Fridtjof Atterdal

Wenn man ein wenig Aufwand nicht scheut, ist Augsburg eine gute Stadt, um Abfall zu vermeiden. Das Thema "Low Waste" oder Müllvermeidung ist in der Umweltstadt ein großes Anliegen, eine Vielzahl von Initiativen beschäftigt sich damit, wie wertvolle Ressourcen gespart oder zumindest in einen vernünftigen Verwertungskreislauf überführt werden können. Man kann verpackungsfrei einkaufen oder an vielen Stellen der Stadt kostenlos Wasser in eigene Behältnisse abfüllen. Der Abfallwirtschafts- und Reinigungsbetrieb der Stadt beschäftigt eigene Experten, welche die Verwaltung, Unternehmen und Privatleute dabei unterstützen, ihre Müllmenge zu reduzieren.

