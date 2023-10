Augsburg

17:00 Uhr

Der "doppelte Kessel" von Oberhausen: Gericht verurteilt linke Aktivisten

Plus Bei einer Demo in Augsburg umringte die Polizei einige Demonstranten. Diese wiederum kesselten einen der ihren ein, um ihn vor dem Zugriff zu schützen.

Von Klaus Utzni

Der so genannte "Münchner Polizeikessel", bei dem während des Weltwirtschaftsgipfels am 6. Juli 1992 rund 500 Demonstranten in der Landeshauptstadt bis zu 14 Stunden festgehalten wurden, ist Insidern noch ein Begriff. Das Landgericht München verurteilte diesen Einsatz später als "rechtswidrig", 114 Demonstranten wurde ein Schmerzensgeld von je 150 DM zugesprochen. Die Einkesselung von Demonstranten, um jemanden festzunehmen oder die Personalien festzustellen, ist auch heute noch ein gängiges Einsatzmittel der Polizei. Ein wenig kurios verlief die "Umringung" einer kleinen Gruppe aus der linken Szene nach einer Demo am 1. Mai dieses Jahres in Oberhausen, die nun vor Jugendrichter Fabien Espenschied strafrechtlich aufgearbeitet wurde.

Das Unterstützungskommando (USK) der Bereitschaftspolizei Dachau hatte die Demo vom Ulrichsplatz bis zum Helmut-Haller-Platz begleitet. Dabei soll es zu kleineren Straftaten gekommen sein, einzelne Verdächtige waren bereits in Gewahrsam genommen worden. Am Oberhauser Bahnhof war dann ein weiterer Demonstrant, ein körperlich "besonders großer", als weiterer Verdächtiger ausgemacht worden. Als sich die Demo auflöste und eine Gruppe von etwa 15 jungen Leuten zur Branderstraße zog, kesselten die Beamten sie ein. Der Einsatzleiter forderte den "ganz Großen" auf, heraus zu kommen.

