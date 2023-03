Augsburg

18:30 Uhr

Razzia in Szenetreff: So ist das Verhältnis zwischen linker Szene und Polizei

Die Augsburger Polizei ermittelt in der linken Szene wegen illegaler Aktionen gegen eine AfD-Politikerin. Das sorgt für Unruhe, am Sonntag gab es auch eine Demonstration.

Plus Zwischen linker Szene und Polizei in Augsburg ist die Stimmung angespannt - zuletzt gab es eine Razzia und Rangeleien bei einer Demo. Was Betroffene und die Beamten sagen.

Von Jan Kandzora, Max Kramer

Die Polizei war auf der Suche nach Beweismaterial. Am Mittwochabend vergangener Woche durchsuchten Beamte das Hans-Beimler-Zentrum in Oberhausen. Sie filzten Personen, die sich dort aufhielten, beschlagnahmten Handys. Nach Angaben von Zeugen waren es bis zu 20 Beamte, die in dem linken Treffpunkt gewesen sein sollen, auf jeden Fall war es ein größeres Aufgebot. Die Razzia, die sich nicht gegen konkrete Verdächtige richtete und wohl auch Unbeteiligte traf, sorgt in Teilen der linken Szene Augsburgs für Kritik, nicht nur aufgrund ihres Ausmaßes. Die Spannungen zwischen linken Aktivisten und der Polizei scheinen zuzunehmen.

