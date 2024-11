Wintereinbruch in Augsburg: Der Kuhsee erstrahlt im frühwinterlichen Glanz

Stimmungsvoll war es am Freitagmittag am Augsburger Kuhsee. Sonnenschein legte sich auf die zart mit Schnee bedeckten Wiesen. Einige Spaziergänger nutzten den frühzeitigen Wintereinbruch und flanierten um den See. Hartgesottene ließen sich nicht vom Schnee abhalten und liefen ihre gewöhnlichen Runden. Der November zeigte sich von seiner herrlichsten Seite. Trotz des plötzlichen Wintereinbruchs am späten Donnerstagabend blieb die Verkehrslage in Augsburg laut Polizei ruhig. „Die Menschen waren wohl für Gefahren besonders sensibilisiert“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Auch wenn die Temperaturen am Wochenende wieder in den zweistelligen Bereich klettern sollen: Der Winterdienst der Stadt sieht sich für die kommenden Monate gut gerüstet. Mehr als 200 Einsatzkräfte und 68 Fahrzeuge unterschiedlicher Größe seien einsatzbereit, so der zuständige Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS). Die Salzlager seien mit 8600 Tonnen an Salz, Splitt und Salz-Splitt-Gemisch gut gefüllt. (AZ)