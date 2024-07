Die Argumentation der Stadt bei den Schulturnhallen ist nicht schlüssig

Dass der Sportunterricht für Schüler mit einem Fußmarsch oder einer Busfahrt beginnt, weil die Kapazitäten in der eigenen Schulturnhalle nicht ausreichen, ist nichts Neues. Dieses Thema gibt es in Augsburg - und nicht nur dort - seit Jahrzehnten. Teils hat man mit dem Bau größerer Turnhallen reagiert (z. B. im Fall der Hans-Adlhoch-Schule in Pfersee), um der Platznot abzuhelfen, teils ist es vor Ort halt eng. Ein perfektes Raumangebot an Schulen zu schaffen, ist schwierig, weil die Schülerzahlen über die Jahrzehnte erheblich schwanken.

