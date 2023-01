Die Faschingsgesellschaften gestalten den Christbaum zum Narrenbaum um

Die Tanne am Rathausplatz in Augsburg bleibt bis Ende Februar stehen. Warum die Feuerwehr für den Sondereinsatz nicht benötigt wird.

Ganz Augsburg entsorgt in diesen Tagen Christbäume. Ganz Augsburg? Nein, am Rathausplatz bleibt eine 18 Meter hohe Tanne bis auf Weiteres stehen. Der Christbaum, der bereits im November aufgestellt wurde, soll bis Ende Februar durchhalten. Die Tanne wird erstmals zum Narrenbaum. Sie steht dann in einigen Wochen als sichtbares Zeichen des bunten Faschingstreibens in Augsburg. Bis dahin wird der Christbaum jede Menge Tannen verlieren. Das Absägen der Äste wird zu einer ernsten Angelegenheit.

Die 18 Meter hohe Tanne steht seit November vor dem Rathaus in Augsburg

Wenn es um den Christbaum am Rathausplatz geht, sind die Rollen verteilt. Die Berufsfeuerwehr stellt den Baum auf. Er wird am Boden gesichert, damit ein Sturm ihm nichts anhaben könnte. Während des Christkindlesmarkts glänzt der Baum jedes Jahr mit seinen 300 Sternen und 1000 LED-Lampen. Dies tat er sogar in den Jahren 2020 und 2021, als der Christkindlesmarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Der Christbaum am Augsburger Rathausplatz wird ein Narrenbaum. Foto: Michael Hörmann

Normalerweise wird der Christbaum anfangs des Jahres gefällt. Dieses Jahr ist die Konstellation anders. Die Tanne wird zum Narrenbaum. Sie bleibt stehen bis zum Faschingstreiben vor dem Rathaus. Dieses findet von Samstag, 18. Februar, bis Dienstag, 21. Februar, statt. Am Narrenbaum hängen die Wappen der beteiligten Faschingsgesellschaften. Die Narren werden selbst Hand anlegen, um die Tanne zu schmücken. Marktamtsleiter Wolfgang Färber, in dessen Zuständigkeit der Christkindlesmarkt liegt, informiert: "Die Äste werden von der Interessensgemeinschaft Under oiner Kapp Mitte Februar vom Baum entfernt." Danach werde die Tanne anderweitig dekoriert. Am Montag kamen allerdings Lampen und Sterne weg. Mitarbeiter der Stadt entfernten den Baumschmuck und lagerten ihn in Kisten für den nächsten Christbaum ein.

Am Rosenmontag findet ein Faschingsumzug für Kinder und Jugendliche statt

Die Stadt lässt den Christbaum zum Narrenbaum umfunktionieren – es ist eine Premiere in Augsburg –, um nachhaltig zu agieren und etwas für den Umweltschutz zu tun. Zum Faschingstreiben in diesem Jahr gehört ein Umzug. Er findet am Rosenmontag, 20. Februar, zur Mittagszeit in der Innenstadt statt. Kinder und Jugendliche sollen mitmachen. Noch läuft die Anmeldung. Am Aschermittwoch werden dann voraussichtlich wieder die Akteure der Berufsfeuerwehr anrücken, um den Narrenbaum zu fällen.

