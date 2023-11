Augsburg

vor 32 Min.

Freiwillige Feuerwehr Lechhausen rüstet sich für künftige Einsätze

Plus Bald gibt es im achten Augsburger Stadtteil eine eigene Wehr. Noch wird ausgebildet. Zum Ausrücken fehlt ein Einsatzfahrzeug, es warten andere Aufgaben.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Wenn es in Lechhausen oder in angrenzenden Stadtteilen brennt, rückt die Berufsfeuerwehr Augsburg mit ihren Fahrzeugen an. Die Feuerwache sitzt in der Berliner Allee. Künftig werden auch Feuerwehrleute aus Lechhausen direkt zum Einsatz kommen. Lechhausen ist der mittlerweile achte Stadtteil in Augsburg, der eine eigene Wehr erhält. Die Feuerwehrleute sind jedoch geschult und stehen parat, noch allerdings fehlt ein Einsatzfahrzeug. Die Stadt Augsburg hält sich noch bedeckt, wie sie sich den zeitlichen Ablauf weiter vorstellt.

Sicher ist: Nach jahrelanger Planung und Ausbildung nimmt die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen im Jahr 2024 ihren Dienst auf. Aus Lechhauser Feuerwehrkreisen wird bereits der 1. Januar als Termin genannt. Dies wollen Alexandra Ernst, Vorsitzende der Feuerwehr, und Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch nicht bestätigen. Beide sagen jedoch, "dass sich die Vorbereitungen in den letzten Zügen befinden". Das Vorgehen ist abgestimmt. Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen soll Ende 2023 einer umfassenden Leistungsprüfung durch die Berufsfeuerwehr Augsburg unterzogen werden. Es ist quasi eine Prüfung, wie fit die Feuerwehrleute aus Lechhausen sind.

