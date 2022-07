Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen will in zwei Jahren einsatzfähig sein

Plus Die 49 aktiven Mitglieder der jüngsten Augsburger Feuerwehr sind seit 2019 in Ausbildung. Bislang fehlt der Truppe aber noch ein Fahrzeug - und ein eigenes Haus.

Sie haben bisher weder ein eigenes Feuerwehrhaus noch ein Löschfahrzeug, doch der Motivation der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen tut das keinen Abbruch: 2019 wurde die Stadtteil-Feuerwehr offiziell anerkannt, 49 aktive Mitglieder hat der Verein. Seitdem laufen Ausbildung und Übungen. 16 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, in der der Nachwuchs an das Thema herangeführt wird.