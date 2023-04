Augsburg

19:36 Uhr

Die Gögginger wünschen sich mehr Tempo 30

Plus Bei der Stadtteil-Bürgerversammlung spielt der Verkehr eine große Rolle. Baureferent Merkle überlegt, einen Pilotversuch entgegen der Gesetzeslage durchzuführen.

Von Stefan Krog

Das Thema Tempo 30 hat die Stadtteil-Bürgerversammlung am Montagabend in Göggingen dominiert. Von mehreren Bürgern kam der Antrag, die Wellenburger Straße, die Von-Cobres-Straße und die Butzstraße in Augsburg mit einem Tempolimit zu versehen. Baureferent Gerd Merkle ( CSU) erneuerte die Forderung der Stadt an die Bundesregierung, die Straßenverkehrsordnung so zu ändern, dass Kommunen mehr Freiheiten bekommen.

Die Stadt hatte 2021 zusammen mit sechs anderen Städten die Initiative ergriffen und gefordert, dass Gemeinden leichter Tempo 30 verhängen dürfen. Bisher ist das damit verbunden, dass dort Kitas oder Seniorenheime liegen, es zu laut ist oder sich dort ein Unfallschwerpunkt bildet. Inzwischen sind der Initiative mehr als 600 Kommunen beigetreten. "Aber in den letzten zwei Jahren ist nichts passiert", klagte Merkle. Die Wellenburger Straße sei ein Beispiel für eine Straße, in der Tempo 30 angesichts der vielen parkenden Autos sinnvoll sei, wo die Stadt aber nichts unternehmen könne. Wenn der Bund weiter untätig bleibe, sei eine Erwägung, im Herbst im Rahmen eines Verkehrsversuchs für ein Jahr Tempo 30 dort auszusprechen. "Das wäre ein Pilotprojekt gegen die geltende Gesetzeslage, aber über den Verkehrsversuch abgesichert." Auch in den anderen Gründerstädten der Initiative gebe es solche Überlegungen. Mit dem Thema werde sich aber der Stadtrat befassen müssen. Merkle betonte, es gehe ihm nicht um flächendeckendes Tempo 30 in allen Straßen.

