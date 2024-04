Die kleine "Seebühne" für die Kahnfahrt-Festspiele liegt im Wasser

Proben für die Aufführungen bei den Kahnfahrt-Festspielen in Augsburg laufen. Premiere ist am Mittwoch, 1. Mai. Insgesamt gibt es zehn Termine.

Der Termin für die Premiere steht: Am Mittwoch, 1. Mai, beginnen die Kahnfahrt-Festspiele. Um 10 Uhr ist an der beliebten Ausflugsstätte Beginn der Veranstaltung. In Booten geht es zur kleinen "Seebühne", die nahe des St. Jakobs-Wasserturms liegt. Die Bühne ist installiert, Proben haben begonnen.

Auf zwei Stunden sind die jeweiligen Aufführungen angesetzt. Es handelt sich um ein Projekt der Theaterwerkstatt Augsburg und der Buchhandlung am Obstmarkt. Der Inhalt in diesem Jahr: Bertolt Brecht lädt zu einer musikalisch-theatralischen Bootsfahrt am romantischen Stadtgraben ein, heißt es vom Veranstalter. Die Theaterwerkstatt Augsburg ist ein Forum für zeitgenössisches Theater. Geleitet wird es von Matthias Klösel. Martin Franke und Agnes Reiter sind die Musiker, Darsteller sind Daniela Nering und Matthias Klösel.

Im Mai und Juni finden insgesamt zehn Darbietungen statt. Sie dauern jeweils von 10 bis 12 Uhr. Termine sind an allen Sonntagen von 5. Mai bis 23. Juni. Zusätzlich gibt es neben der Premiere am 1. Mai (Mittwoch) Fahrten am Pfingstmontag, 20. Mai, und am Samstag, 8. Juni. Engagiert ist beim Projekt der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es in der Buchhandlung am Obstmarkt. Der Eintritt pro Person und Bootsplatz kostet 28 Euro. Ermäßigte Karten sind für 20 Euro zu erhalten.

Der Schwarzbau an der Kahnfahrt in Augsburg wurde abgerissen

In den zurückliegenden Wochen fanden an der Kahnfahrt umfangreiche Arbeiten statt. Der Schwarzbau, in dem die Gastronomie des Ausflugslokals untergebracht war, wurde entfernt. Dies hatte die Stadt Augsburg aus Sicherheitsgründen entschieden. Der Bootsbetrieb wird künftig von der Regio Augsburg Tourismus betrieben. Sie sorgt zudem für die gastronomische Verpflegung von Gästen. Allerdings gilt die Auflage der Stadt, dass lediglich 60 Personen gleichzeitig sich auf dem Gelände und im Wasser aufhalten dürfen. Es fehlt derzeit ein zweiter Rettungsweg.

