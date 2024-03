Die Augsburger Kahnfahrt startet mit "Festspielen" in die Saison

Mit Booten geht's an der Kahnfahrt hinaus in den Stadtgraben. Erinnert wird mit dem künstlerischen Projekt an den jungen Bertolt Brecht.

Noch wird an der Kahnfahrt in Augsburg gebaut. Die Ausflugsstätte in der Jakobervorstadt verändert ihr Gesicht. Die Familie Balogh, die die Gastronomie über Jahrzehnte betrieben hat, ist raus. Gemanagt wird die Kahnfahrt jetzt von der Regio Augsburg Tourismus. Saisonstart ist am Mittwoch, 1. Mai. Den Auftakt macht die Veranstaltung "Kahnfahrt-Festspiele".

Es handelt sich um ein Projekt der Theaterwerkstatt Augsburg und der Buchhandlung am Obstmarkt. "Nach dem erfolgreichen Start der Augsburger Kahnfahrt-Festspiele 2023, wird es im Sommer 2024 damit weitergehen", sagt Buchhändler Kurt Idrizovic. Premiere ist am 1. Mai von 10 bis 12 Uhr. Bertolt Brecht lädt zu einer musikalisch-theatralischen Bootsfahrt am romantischen Stadtgraben ein, heißt es vom Veranstalter.

Das bieten die "Kahnfahrt-Festspiele" 2024 in Augsburg

Idrizovic infomiert: "Unsere musikalisch-theatrale Bootsfahrt ist dieses Jahr ganz Bert Brecht, seinen Balladen und Liedern, die das Wasser besingen, gewidmet." Das Projekt sei ein Beitrag zum Augsburger Welterbe. Vorgesehen ist ein Stationentheater mit Musik und kleine Inszenierungen an diversen Orten am Augsburger Stadtgraben. Zuschauer, die in Booten sitzen, begleiten Darsteller und Musiker auf dieser literarischen Erkundung des jungen Brecht.

Die Theaterwerkstatt Augsburg ist ein Forum für zeitgenössisches Theater und wird geleitet von Matthias Klösel. Martin Franke und Agnes Reiter snd die Musiker, Darsteller sind Daniela Nering und Matthias Klösel. Im Mai und Juni finden insgesamt neun Darbietungen statt. (möh)

