Die Linie 3 rollt: Wo wird Augsburgs Tramnetz als Nächstes ausgebaut?

Plus Das Straßenbahnnetz wird am Sonntag nach Königsbrunn wachsen. Weitere Überlegungen zum Ausbau gibt es viele, die Stadtwerke konzentrieren sich zunächst auf eine Linie.

Für den Anlauf brauchten Stadtwerke und beteiligte Kommunen 40 Jahre; Planung und Bau gingen dann aber innerhalb weniger Jahre über die Bühne: Am Sonntag wird mit der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn das Augsburger Straßenbahnnetz um 4,6 Kilometer auf rund 50 Kilometer anwachsen. Zuletzt war die Linie 6 nach Friedberg-West im Jahr 2010 in Betrieb gegangen. Die nächste - allerdings sehr bescheidene - Erweiterung des Straßenbahnnetzes wird wohl im Jahr 2026 anstehen, wenn der westliche Gleisanschluss für den Bahnhofstunnel im Thelott-/Rosenauviertel fertiggestellt wird. Dieses Gleisstück soll gleichzeitig der Beginn für die Linie 5 zur Uniklinik werden. Hier ein Überblick darüber, wo das Straßenbahnnetz die kommenden Jahre wachsen könnte. Denn Überlegungen und Pläne gibt es einige, die Umsetzung kann sich - siehe Königsbrunn - aber über mehrere Generationen hinziehen: