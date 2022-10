Augsburg

Die "neue" Lechhauser Kirchweih macht Appetit auf mehr

Plus Festwirt Stefan Bob Meitinger zieht anderes Publikum an. Davon profitieren die Standbetreiber im Freien. Doch es gibt auch etwas, was den Augsburger Wirt nervt.

Von Michael Hörmann

Halbzeit auf der Kirchweih in Lechhausen: Noch bis einschließlich Sonntag, 23. Oktober, läuft das Fest mit Bierzelt und Ständen an der Klausstraße. Der neue Festwirt Stefan "Bob" Meitinger ist nach eigenen Angaben angetreten, um die Kirchweih zu retten. Er sagt nach fünf abgelaufenen Veranstaltungstagen: "Wir sind mega zufrieden." Das liege nicht nur am Besuch der Gäste, es herrsche eine ausgesprochen gute Stimmung auf der Kirchweih. Dies bestätigen Standbetreiber, die seit Jahren dabei sind: "Was uns auffällt, ist der gute Zulauf aus dem Umland." Die Lechhauser Kirchweih, die jeden Abend mit bekannten Bands im Bierzelt aufwartet, kommt bei jüngeren Menschen wieder an. Alles könnte super sein - doch Festwirt Stefan Meitinger sieht auch ein Problem.

