Die schwierige Suche nach einem Festwirt für Lechhausen

Plus Das Wirtspaar vom Hubertushof, das das Zelt bei der Lechhauser Kirchweih voriges Jahr betrieben hat, hat überraschend abgesagt. Es gibt Gespräche mit Interessenten.

Für die Lechhauser Kirchweih vom 18. bis 26. Oktober 2024 ist die Stadt Augsburg auf der Suche nach einem neuen Festwirt. Das Wirtspaar vom Hubertushof, das nach Ansicht der meisten Beteiligten im vergangenen Jahr einen guten Einstieg als Festwirte abgeliefert hatte, steht nicht mehr zur Verfügung. Die Bewerbungsfrist der Stadt für potenzielle Nachfolger ist abgelaufen - es liegt eine Bewerbung vor, heißt es aus dem Marktamt. "Wir würden es gerne wieder machen", hatte Festwirt Philipp Hilckmann noch unmittelbar nach der Kirchweih 2023 gesagt. Mit bis zu 10.000 Gästen hatte er die Kirchweih für sich als Gastronom als Erfolg gefeiert. Kleinere Pannen zu Beginn hatte man schnell im Griff und so sah es zunächst danach aus, als ob die Wirtsleute auch 2024 wieder zur Verfügung stehen würden. Ein halbes Jahr vor der Kirchweih sieht die Situation aber anders aus.

In diesem Jahr wollen sich Philipp Hilckmann und Elisabeth Terekohov ganz dem Hubertushof widmen.

"Es war ein tolles Erlebnis, und ich finde, wir haben das Festzelt im Großen und Ganzen gut hingekriegt", sagt der 23-jährige Hilckmann. Trotzdem habe er der Stadt mitgeteilt, dass er bis auf Weiteres nicht zur Verfügung steht. "Es ist im Oktober bei uns einfach zu viel los und ich möchte nicht unser Kerngeschäft im Hubertushof vernachlässigen", sagt der Gastronom. Im vergangenen Jahr habe seine Chefkellnerin das Lokal weitgehend alleine geführt. "Wenn wir nicht im Haus sind, funktioniert es einfach nicht", glaubt er. In diesem Jahr seien die Auftragsbücher voll - auch für den hauseigenen Partyservice. "Hier sind wir das ganze Jahr, auf der Kirchweih gerade mal für neun Tage."