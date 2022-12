Augsburg

Die Sorge um den verhüllten Perlachturm in Augsburg wächst

Plus Quasi über Nacht entscheidet die Stadt, dass nun auch das Sockelgeschoss des Perlachturms gesichert wird. Für die schnelle Sanierung soll eine Spendenaktion helfen.

Von Michael Hörmann

Das Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude war bekannt dafür, renommierte Bauwerke zu verhüllen. Dazu gehörte das Reichstagsgebäude in Berlin. Die Künstler sind tot. In Augsburg wird aktuell ein Wahrzeichen der Stadt verhüllt: der Perlachturm neben dem Rathaus. Hinter der Aktion steckt kein künstlerischer Gedanke. Vielmehr treibt die Stadt Augsburg die Sorge um, dass am maroden Turm Steine herausbrechen könnten. Das Dach ist bereits seit einigen Monaten mit einem Schutzgitter versehen. Das nimmt man nur dann wahr, wenn man hochblickt. Nun wird das Ausmaß der Schäden am Turm offenkundig. Seit Donnerstag ist das Sockelgebäude, also das untere Bauteil am Perlachberg, mit einem Schutznetz versehen. Dass der Perlachturm möglichst schnell saniert werden soll, ist bekannt. Ein zeitlicher Fahrplan steht. Eine breit angelegte Spendenaktion soll bei der Finanzierung helfen.

