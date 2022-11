Augsburg

24.11.2022

Die Stadt will das Leihradsystem in Augsburg deutlich ausweiten

In Augsburg gibt es 500 Leihräder der Stadtwerke. Künftig sollen es mehr als doppelt so viele werden.

Plus Das bisherige Leihrad-Angebot in Augsburg gilt als wenig attraktiv. Die Zahl der Räder soll nun deutlich erhöht werden. Auch das Projekt "Swaxi" soll ausgeweitet werden.

Von Stefan Krog

Die Stadt möchte zusammen mit den Stadtwerken das Bikesharing-Angebot in Augsburg deutlich ausweiten. Aktuell gibt es 500 Leihräder an rund 100 Standorten. "Bisher ist das Angebot im Verkehrsgeschehen von überschaubarer Wichtigkeit, auch weil die Standorte der Leihstationen sich häufig an Linien des öffentlichen Nahverkehrs orientieren", sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU). "Die letzte Meile zwischen Haltestelle und Haustür ist damit nicht machbar." Dort liege aber genau der Vorteil eines Bikesharing-Angebots in Ergänzung zum Nahverkehr. Auch über die Aufnahme von Elektro-Rädern ins Angebot wolle man sich Gedanken machen. Und ein weiteres Angebot soll verstärkt werden.

