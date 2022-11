Augsburg

vor 22 Min.

Die Weihnachtsbeleuchtung in Augsburg geht um 22 Uhr aus

Die Weihnachtsbeleuchtung (hier in der Maximilianstraße) wird in diesem Advent nur bis 22 Uhr leuchten.

Plus Die Stadt Augsburg will den Engeln und Girlanden über den Straßen schon am Abend den Strom abdrehen. Richtig viel einsparen lässt sich dadurch aber nicht.

Von Stefan Krog

Die öffentliche Weihnachtsbeleuchtung in Augsburg, die zeitgleich mit dem Christkindlesmarkt-Start am kommenden Montag in Betrieb gehen wird, leuchtet in diesem Jahr nur bis 22 Uhr. Das hat der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats am Mittwoch einstimmig beschlossen, nachdem die schwarz-grüne Koalition bereits einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Betroffen ist die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt Augsburg in großen Teilen der Innenstadt und der Adventskalender am Verwaltungsgebäude am Rathausplatz. Nur eine Ausnahme gibt es.

