Drei neue Stolpersteine in Augsburg würdigen NS-Opfer

In Lechhausen und der Jakobervorstadt erinnern drei weitere Stolpersteine an Verfolgte des NS-Regimes. Die Geschichten hinter den Steinen sind tragisch.

Am Dienstagmorgen versammelten sich bei leichtem Schneefall auffällig viele Menschen in der Feuerhausstraße in Lechhausen. Anlass war die Verlegung von drei Stolpersteinen. Bisher gab es in Augsburg 68 Stolpersteine, die den städtischen Opfern des NS-Terrors gedenken. Für Thomas Hacker, Sprecher der Augsburger Stolpersteininitative, haben die im Boden eingelassenen goldenen Denkmäler eine besondere Bedeutung. "Im Unterschied zu anderen Denkmälern erinnern die Stolpersteine an den Ort, an dem die Menschen gelebt haben", so Hacker. Personen, die vorbeigingen, würden so in ihrem Alltag auf das Schicksal der Verfolgten hingewiesen.

Der erste Stein wurde für Johann Schöllhammer in der Feuerhausstraße 7 verlegt. Schöllhammer lebte dort bis zu seiner Verhaftung wegen "homosexueller Handlungen" durch das Naziregime. Zunächst kam er in das KZ Sachsenhausen, im April 1940 verlegten die Nazis ihn in die Nähe von Prag in ein Außenlager des KZ Flossenbürg. Dort musste er unter anderem Panzergräben ausheben. Am 28. Oktober 1944 wurde Schöllhammer im Alter von nur 26 Jahren bei einem angeblichen Fluchtversuch erschossen. Da das Außenlager kein Krematorium hatte, brachte man seine Überreste in das städtische Krematorium in Strašnice bei Prag. Der dortige Direktor und sein Sohn widersetzten sich den Befehlen der SS und dokumentierten heimlich die Identität der Opfer.

Stolpersteine erinnern an Augsburger Verfolgte des NS-Regimes

In der Lechhauser Straße 12 erinnert nun ein Stolperstein an Johann Pschierer. In den 1930er Jahren litt er zunächst unter einer progressiven Paralyse, später unter "Geistesschwäche", wie die Nazis es nannten, was zu mehrfachen Einweisungen in die Heil- und Pflegeanstalt in Kaufbeuren führte. 1935 wurde er entmündigt. Nach seiner Rückkehr aus Kaufbeuren wohnte er in der Lechhauser Straße. 1939 wurde Pschierer wegen Diebstahls erneut in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren eingewiesen. 1944 verlegte ihn das Amtsgericht Augsburg in das KZ Dachau. Nur 15 Tage später kam er in das KZ Flossenbürg, wo er im Steinbruch arbeiten musste. Dort verstarb er im Februar 1945, angeblich an Syphilis.

Am Jakobsplatz 17 gibt es seit Dienstag einen Stolperstein für Ludwig Weichart. Während des 1. Weltkriegs diente er im Militär, dabei erlitt er mehrere Verwundungen. Wegen seiner Kriegsverletzungen geriet Weichart in wirtschaftliche Not, da er seinem Beruf als Metzger nicht mehr nachgehen konnte. Er hielt sich mit Diebstahl und Betrug über Wasser. 1933 nahmen die Nazis das zum Anlass, Weichart erstmals in das KZ Dachau einzuweisen. Darauf folgten weitere Aufenthalte in Gefängnissen, Zuchthäusern und KZs. Am 14. Oktober 1940 verstarb er im KZ Dachau, als Todesursache gaben die Nazis eine vermeintliche Herz- und Kreislaufschwäche an.

