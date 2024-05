Augsburg

Drogen, Randale, Diebstahl: Warum Kriminalität am Hauptbahnhof zunimmt

Die Zahl der Straftaten hat am Augsburger Hauptbahnhof zugenommen.

Plus Straftaten am Augsburger Hauptbahnhof haben sich 2023 deutlich gehäuft. Teils explodieren die Polizei-Zahlen geradezu. Was eine Entscheidung von Go-Ahead damit zu tun hat.

Von Max Kramer

Es ist ein Donnerstagabend wie viele andere, als eine Frau die Buchhandlung am Augsburger Hauptbahnhof betritt. Die 38-Jährige ist polizeibekannt, betrunken – und beginnt plötzlich, auf Menschen ringsherum zu spucken. Eine Polizeistreife kommt, doch die Frau schlägt zu und geht auf eine Beamtin los. Selbst, als die 38-Jährige schließlich gefesselt ist, hört sie nicht auf. Sie bedroht die Beamten mit dem Tod, sagt, sie werde "sich darum kümmern". Der Vorfall im Februar endet glimpflich, verletzt wird niemand. Doch er ist ein Beispiel, womit die Bundespolizei am Hauptbahnhof konfrontiert ist. 2023 hatten die Beamten dort so viel zu tun wie lange nicht.

Wie eine Auswertung der Bundespolizei für unsere Redaktion zeigt, wurden im vergangenen Jahr am Hauptbahnhof insgesamt 337 Delikte registriert – 58 Prozent mehr als im Vorjahr, auch 39 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. In nahezu allen Kriminalitätsbereichen haben die Fallzahlen zugenommen, Ausnahmen sind Sexualdelikte – bei jährlich drei Fällen auf sehr niedrigem Niveau – und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz (leichter Rückgang auf 55 Fälle).

