Eberle-Mitarbeiter sparen dem Unternehmen mit Energiespar-Tipps Geld

Vorschläge der Belegschaft reduzieren Jahresausgaben um 400.000 Euro. Der Chef dankt mit einem Satz wärmender Jacken.

Die Firma J.N. Eberle & Cie. GmbH ist ein alteingesessenes Unternehmen in Augsburg. Seit 1836 werden Metallbandsägen und Präzisionsbandstahl für verschiedene Anwendungen produziert. Standort ist in der Eberlestraße im Stadtteil Pfersee. Für die Bearbeitung bei hohen Temperaturen benötigt das Unternehmen viel Energie. Energiesparen gewinnt daher an Bedeutung, heißt es. Die Belegschaft zieht mit, ein Einsparpotenzial von 400.000 Euro im Jahr ist die Folge. Geschäftsführer Gernot Egretzberger lobt das Engagement. Für die Belegschaft gab es als Dank ein wärmendes Geschenk.

Wie die Firma mitteilt, habe der Ukraine-Krieg die Kostensituation im Energiesektor deutlich verschärft. Zahlen belegen die Entwicklung. Im Jahr 2021 lagen die Energiekosten bei 2,6 Millionen Euro, im Vorjahr bei drei Millionen Euro. Für das laufende Jahr wird mit 4,1 Millionen Euro kalkuliert.

So spart das Augsburger Unternehmen Eberle Energie

Eberle reagierte darauf auch mit dem Absenken der Raumtemperatur auf 19 Grad. Dabei hat es das Augsburger Unternehmen aber nicht belassen. Es versorgte zudem die 311 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenlos mit wärmenden Eberle-Jacken. Geschäftsführer Egretzberger: "Ich selbst arbeite erst seit dem Jahr 2022 im Unternehmen und bin begeistert, wie die Mitarbeiter als Eberle-Familie zusammenstehen." Zu den Ideen, die vorgebracht wurden, gehörten unter anderem optimierte Glühprozesse. Der Einsatz von Stickstoff und Strom wurde durch veränderte Produktionsprozesse reduziert. Zudem werde Restwärme stärker genutzt, heißt es.

Im Jahr 2023 setzt Eberle nach eigenen Angaben weitere Maßnahmen zum Energiesparen und für mehr Nachhaltigkeit um. Die Kapazitäten in Pfersee sind allerdings begrenzt. Das Unternehmen hat darauf reagiert, ein Umzug steht an, das Grundstück ist verkauft. Bis spätestens 2027 müssen die Flächen geräumt sein. Der neue Eigentümer möchte Wohnungen auf dem Areal errichten. Wohin Eberle zieht, ist noch nicht entschieden. Ein Gewerbegebiet in Lechhausen gilt als Option.