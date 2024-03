Augsburg

Ehemann in Pfersee getötet: War es ein einziger Messerstich?

Hinter einer der beiden Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Pfersee hat sich das tödliche Ehedrama abgespielt.

Plus Eine 72-Jährige soll in Augsburg ihren Mann mit einem Messer umgebracht haben. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Von Ina Marks

Ein Tötungsdelikt im Augsburger Stadtteil Pfersee hat Anfang vergangene Woche für Aufsehen gesorgt. Wie berichtet soll eine 72-Frau ihren sechs Jahre jüngeren Mann mit einem Messer getötet haben. Das Ehedrama spielte sich abends in der gemeinsamen Wohnung eines Mehrparteienhauses ab. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat laufen derzeit auf Hochtouren. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Frage nach dem Motiv.

Das Ehepaar, das aus Russland stammte und offenbar schon seit über 20 Jahren in Augsburg lebte, soll seit über 40 Jahren miteinander verheiratet gewesen sein. So jedenfalls erzählte es der Cousin des getöteten 72-Jährigen gegenüber unserer Redaktion. Er lebt in der Wohnung nebenan. Seinen Angaben zufolge hätten sich die beiden gut verstanden. Eine Nachbarin schildert dies anders. Im Sommer bei geöffneten Fenstern habe sie oft aggressives Geschrei aus der Wohnung wahrgenommen - sowohl von dem Mann als auch von der Frau. Es ist nun Aufgabe der Ermittler herauszufinden, was sich genau hinter der Wohnungstür abgespielt hat.

