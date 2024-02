Augsburg

Ehefrau soll ihren Mann getötet haben: In Pfersee ist das Entsetzen groß

Plus Hinter der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Pfersee hat sich eine Bluttat abgespielt. Eine Frau soll ihren Mann erstochen haben. Was bisher bekannt ist.

Von Ina Marks

Die ersten Frühlingsboten haben sich auch zwischen den zahlreichen Wohnblöcken in der Wilhelm-Wörle-Straße im Augsburger Stadtteil Pfersee ausgebreitet. Auf den kleinen Gemeinschaftswiesen mit den Teppichstangen blühen Schneeglöckchen und Krokusse. Ein Mann steht auf einem der Balkone, er hält sein Gesicht in die Sonne und zieht an der Zigarette. Vögel zwitschern. Die Idylle trügt. Vor wenigen Stunden erst ist ein Mann in einer der Wohnungen gewaltsam ums Leben gekommen. Hinter dem Tötungsdelikt steckt offenbar ein Ehedrama. Unmittelbare Nachbarn sind ratlos ob des Verbrechens. Ein Angehöriger des Opfers zeigt sich schockiert.

Auf der Straße liegen zwei blaue Gummihandschuhe, so wie sie auch der Rettungsdienst benutzt. Doch für einen 66 Jahre alten Mann kam am Montagabend jede Hilfe zu spät. Eine Anwohnerin des Wohnhauses mit drei Etagen und insgesamt sechs Wohnungen hatte sich noch über die viele Polizei gewundert, die in der Dunkelheit angebraust kam. "Wir hatten eine Geburtstagsparty für unseren Sohn gefeiert", erzählt sie am Tag danach. Mehr hätten sie nicht registriert. Bis die Kriminalpolizei am Dienstag vor ihrer Tür stand und Fragen gestellt habe. "Da haben wir erfahren, dass der Nachbar", sie deutet mit dem Finger nach oben, "gestorben ist." Der Tod des Mannes war ein gewaltsamer.

