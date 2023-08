Ein Augsburger baute sich mit Airbnb ein Millionenimperium auf

Augsburg

Seit 2019 vermietet Hendrik Kuhlmann Wohnungen auf Plattformen wie Airbnb. Mittlerweile betreibt seine Firma Bright mit Sitz in Augsburg 86 Objekte.

Plus Im Urlaub auf Bali kam Hendrik Kuhlmann 2018 die Idee, in das Geschäft bei Airbnb einzusteigen. Heute vermietet seine Firma mit Sitz in Augsburg 86 Objekte.

Von Katharina Indrich

Einfach mal die Seele baumeln und die Arbeit weit hinter sich lassen. Das ist es, was sich die meisten Menschen von einem Urlaub ersehnen. Hendrik Kuhlmann tickt da ein bisschen anders. Als er 2018 auf der Trauminsel Bali in einer Airbnb-Villa urlaubte, begann sich noch am weichen Sandstrand eine Geschäftsidee im Kopf des gebürtigen Ostfriesen zu formen. Warum nicht einfach selbst ins Airbnb-Geschäft einsteigen? Heute, fünf Jahre später, koordiniert der 34-Jährige von Augsburg aus ein kleines Ferienwohnungsimperium. Mit 86 Objekten auf mehreren Kontinenten. Und damit soll noch lange nicht Schluss sein.

Dabei hat Kuhlmann ursprünglich mal etwas ganz anderes gelernt. Für eine Ausbildung zum Lokführer bei der Deutschen Bahn zog er vor Jahren nach Bayern, war länger im Nahverkehr unterwegs, studierte berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen und stieg innerhalb der Deutschen Bahn ins Mittlere Management auf. Daneben hatte er in seiner Freizeit immer wieder verschiedenste Projekte laufen. Der frühere Hobby-DJ organisierte Holifestivals oder Pokemon-Go-Jagden in der Augsburger Straßenbahn, betrieb zeitweise nebenbei Diskotheken und baute mit einem Geschäftspartner die Streetfoodfestival-Reihe "Schummeltag" auf. "Ich habe immer nebenbei was probiert und veranstaltet. Das macht mir Freude. Ich kann nicht einen Sonntag auf dem Sofa sitzen und nur Fernsehen schauen. Mir wird da superschnell langweilig."

