Augsburg

07:00 Uhr

Die Barmherzigen Schwestern machen sich in Augsburg fit für die Zukunft

Plus Der Schwestern-Orden hat sich mit seinem St. Vinzenz-Zentrum der Gesellschaft geöffnet. Beim Modernisierungsprozess spielt eine Stiftung eine Rolle.

Von Andrea Baumann

An der Gögginger Straße nahe der Einmündung zur Muesmannstraße sind in den vergangenen Jahren etliche Neubauten entstanden. Ein Projekt der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul sticht besonders in Auge: Die Ordensfrauen haben den Neubau ihres Mutterhauses sowie ihr Pflegeheim mit Betreutem Wohnen 2020 um ein weltliches Vorhaben erweitert: das St. Vinzenz-Zentrum, das neben einer Mehrgenerationen-Wohnanlage mit 62 Wohnungen auch Platz für soziale Einrichtungen, Arztpraxen sowie ein Café bietet. In einem der Gebäude hat die St. Vinzenz-Stiftung ihren Sitz und sorgt dafür, dass die Idee des im 17. Jahrhundert wirkenden Vinzenz in die Gegenwart und Zukunft getragen wird. Der 1660 gestorbene Priester hat sich um Arme und Kranke gekümmert und gilt als der Begründer der neuzeitlichen Caritas. Seinem Auftrag haben sich auch die Vinzentinerinnen verschrieben.

