Augsburg

06:30 Uhr

In das alte Pustet-Gebäude in der Karolinenstraße zieht ein Supermarkt

Plus Die Karolinenstraße hat immer stärker mit Leerständen zu kämpfen. Für ein Gebäude gibt es jetzt aber konkrete Pläne. Auch die Stadt Augsburg will den Straßenzug aufwerten.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Die Karolinenstraße in der Augsburger Innenstadt gilt schon seit einiger Zeit als Sorgenkind. Viele Ladenflächen sind seit Langem nicht belegt, das macht die Straße unattraktiv. Bei Immobilienhändlern zählt sie ohnehin schon nicht mehr zur 1A-Lage. Hinzu kommen das große Gerüst am Brandhaus und Leerstände an prominenter Stelle, wie dem ehemaligen Pustet- oder Müller-Gebäude. Doch so langsam kommt Bewegung in die Karolinenstraße. Für das ehemalige Pustet-Gebäude – auch als Baderhaus bekannt – gibt es konkrete Pläne, deren Umsetzung bereits begonnen hat. Dazu will die Stadt 2023 mit der Umgestaltung des Straßenzugs beginnen und auch beim Brandhaus soll es im nächsten Jahr vorwärtsgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen