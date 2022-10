Augsburger Geschichte

Im Bader-Haus in der Augsburger Innenstadt steckt viel Geschichte

Das im alten Stil wiederaufgebaute Bader-Haus in den 1960er-Jahren mit der Aufschrift „KOLONIAL BADER“.

Plus Der Wiederaufbau des Hauses in der Karolinenstraße erfolgte mit viel Gefühl für Tradition. Bücher Pustet prägte ab 1988 eine kulturelle Epoche im einstigen Kolonialwaren-Geschäft.

Von Franz Häußler

Der Umzug von Bücher Pustet von der Karolinenstraße in die Annastraße rückt das verlassene repräsentative Gebäude Karolinenstraße 12 ins Blickfeld. 20 Fenster im ersten und zweiten Stockwerk besitzt das Geschäftshaus mit einem Zwerchgiebel. Zarter Stuck gliedert die Fassade. Die historische Architektur hebt sich von den neuzeitlichen Fassaden an der Karolinenstraße ab. Als Bader-Haus – benannt nach der früheren Besitzerfamilie – war das Gebäude über Generationen ein Begriff in Augsburg.

