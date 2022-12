Augsburg

Einspruch abgelehnt: Silvestersause in der Pantheon Lounge ist abgesagt

Die Pantheon Lounge befindet sich im ersten Stock des Gebäudes an der Maximilianstraße Ecke Heilig-Grab-Gasse.

Plus Gegen die sofortige Nutzungsuntersagung waren Pantheon-Lounge-Betreiber Walter Lugert und sein Anwalt vorgegangen. Nun gehen sie vor Gericht einen Schritt weiter.

Von Miriam Zissler

Für Walter Lugert gab es kurz vor dem Jahreswechsel noch einen Rückschlag. Wie in den Jahren zuvor wollte er in der Pantheon Lounge mit einer Silvestersause ins neue Jahr feiern. Doch das Geld für die bereits verkauften Karten musste der Lounge-Betreiber nun wieder zurücküberweisen. Er hatte mit seinem Anwalt Bernhard Hannemann Einspruch gegen die sofortige Nutzungsuntersagung der Stadt eingelegt. Der wurde nun vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Gegen diesen Beschluss will Hannemann Beschwerde vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einreichen.

