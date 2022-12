Augsburg

18:00 Uhr

Wegen Party verhängt die Stadt 10.000 Euro Zwangsgeld gegen Pantheon Lounge

Plus In der Pantheon Lounge darf nicht mehr wie bisher gefeiert werden. Die Stadt begründet das mit den Regeln für die Maxstraße. Warum der Betreiber jetzt 10.000 Euro zahlen soll.

Von Jörg Heinzle, Miriam Zissler

Gut 20 Jahre lang wurde in der "Pantheon Lounge" in der Augsburger Maximilianstraße gefeiert. Im ersten Stock des Eckhauses zur Heilig-Grab-Gasse gab es öffentliche Partys, aber auch Hochzeiten und Geburtstagsfeste. Doch damit ist erst einmal Schluss. Die Stadt hat dem Lounge-Betreiber Walter Lugert die Nutzung in dieser Form verboten - er habe dafür nie eine Genehmigung gehabt, lautet die Begründung. Das sorgt für Aufsehen - denn viele kennen die Pantheon Lounge als Bestandteil des Augsburger Nachtlebens. Lugert wehrt sich inzwischen vor dem Verwaltungsgericht. Nun hat sich der Konflikt noch einmal verschärft. Weil es am vergangenen Wochenende noch einmal eine private Geburtstagsfeier in den Räumen gab, hat die Stadt ein Zwangsgeld verhängt. Lugert soll 10.000 Euro bezahlen. Wie geht es in dem Streitfall jetzt weiter - und was bedeutet das für andere Lokale in der Maximilianstraße, in denen regelmäßig gefeiert wird?

