"Endlich wieder auftreten": So läuft der Weihnachtszirkus in Corona-Zeiten

Artistin Nancy Rossi musste in der Fabrik arbeiten, um über die Runden zu kommen. Beim Weihnachtszirkus in Augsburg steht sie wieder in der Manege - auf Rollschuhen.

Nancy Rossi ist glücklich, dass sie wieder auftreten kann. Als Teil der "Giannuzzi Family" zeigt die Artistin mit ihrer Familie eine Akrobatiknummer auf Rollschuhen in der Manege des "Moskauer Weihnachtscircus". Auf einer nur 1,80 Meter breiten Platte drehen und wirbeln bis vier Personen gleichzeitig in hoher Geschwindigkeit durch die Luft. Die Corona-Zeit ist für Zirkus-Gruppen hart. Immer wieder waren Auftritte verboten. Nancy Rossi, die aus Italien stammt, erzählt, dass sie zeitweise in einer Fabrik gearbeitet hat. So kam sie zwar über die Runden - aber als Artistin zieht es sie in die Manege. Nun ist sie in dem großen Zirkuszelt auf dem Riedinger Gelände in Augsburg zu sehen.

So wie der italienischen Zirkusfrau ging es vielen in den vergangenen fast zwei Jahren. Michael Wagner, der Pressesprecher des Zirkusses, sagt, einige Artisten hätten des Geldes wegen anderen Jobs nachgehen müssen. Andere seien in Länder gereist, in denen die Corona-Situation gerade nicht so schlimm war - um dort weiter auftreten zu können. Ob es in diesem Jahr mit dem Weihnachtszirkus in Augsburg klappt, war auch lange unsicher. Nachdem die Shows vergangenes Jahr ausfallen mussten, kehrt der Zirkus dieses Jahr aber mit einem neuen Programm und unter Corona-Auflagen zurück. Unter anderem wird das gesamte Personal jeden Morgen getestet. Sie hätten letzte Woche noch einmal gezittert, als es hieß, überregionale Großveranstaltungen werden abgesagt, erzählt Michael Wagner. Nun darf aber gespielt werden: "Glücklicherweise dürfen Zirkusshows vorerst stattfinden. Es hätte uns in den wirtschaftlichen Ruin getrieben, dürften wir das zweite Jahr in Folge nicht auftreten."

Moskauer Weihnachtscircus in Augsburg: Bunte Papageien fliegen durchs Zelt

Michael Wagner verrät, dass die Rollschuh-Nummer der "Giannuzzi Family" eines seiner zwei Highlights sei. Seine zweite Lieblingsattraktion sei die Papageiendarbietung. Die farbenfrohen Vögel drehen sich bei dieser Vorführung zur Musik um ihre Sitz-Stangen und fliegen sogar frei durch die Manege - wenn sie denn gerade Lust dazu haben. Zusammen mit der Tigerdressur, die schon zum festen Bestandteil der Programms gehört, sind die Papageien die einzigen tierischen Stars. Der "Moskauer Weihnachtscircus" glänzt vor allem mit für das Publikum teilweise nervenaufreibender Akrobatik, unterstützt von den russischen Clowns "Red and Blue", die besonders die Kinder während den Umbauten zum Lachen bringen. Außerdem ist zum ersten Mal eine LED-Show Teil des Programms. "Lichtshows bringen etwas Modernes in den Zirkus und ich hoffe, dass der Zirkus in Zukunft noch moderner wird", sagt Michael Wagner.

Das Programm, so wie es jetzt ist, wurde extra für Augsburg zusammengestellt. Allerdings ist die Zahl derer, die dabei zuschauen können, begrenzt. Das Zirkuszelt darf nach den aktuellen Corona-Vorschriften nur zu 25 Prozent gefüllt sein, das sind 300 Plätze. Die Obergrenze war schon bei der Premiere am Tag vor Heiligabend beinahe erreicht. "Wären noch mehr Leute gekommen, hätte ich sie wieder nach Hause schicken müssen. Das ist natürlich auch immer schade", erklärt Wagner. Dass sie das Zelt nicht voll machen dürfen, hat auch finanziell negative Auswirkungen. "Wir konnten unsere Möglichkeiten nicht voll ausschöpfen und nicht so viele Artisten engagieren, wie wir eigentlich wollten", sagt Wagner. "Es muss für uns auch noch wirtschaftlich sein, was bei einem nur zu 25 Prozent gefüllten Zelt pro Show schwierig ist." Deshalb verzichtet der Zirkus in diesem Jahr etwa auf ein echtes Orchester.

Trotz Corona gibt es ein neues, größeres Zirkuszelt

Trotz Corona hat der Zirkus in ein neues, größeres Zirkuszelt investiert. Es besitzt eine Kuppel, die man automatisch öffnen kann. "Wir lassen sie nach jeder Show hochfahren, damit die Luft rauszieht", sagt Wagner. Das sei bei der aktuellen Situation praktisch. Der Zirkus tritt täglich auf, noch bis zum 9. Januar soll es Vorführungen geben. "Wir hoffen, die Augsburger und vor allem unser Stammpublikum kommen auch trotz 2G-Plus", sagt Wagner. Nach seinem Eindruck sei das Kaufverhalten Anfang Dezember zunächst sehr verhalten gewesen. "Aber seit zwei Wochen klingelt das Telefon zum Glück vor Reservierungen."

Trotz Corona gibt es ein neues, größeres Zirkuszelt. Foto: Annette Zoepf

Auf dem Zirkusgelände herrscht Maskenpflicht für Personen ab sechs Jahren, am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Es gilt 2G-Plus, also Zutritt für Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Schnelltest. Kinder und Jugendliche sind von der 2G-Plus-Regelung ausgenommen. Auch Personen, welche vor mindestens 15 Tagen eine Booster-Impfung erhalten haben, benötigen keinen Test. Für alle anderen gibt es vor Ort auch eine Schnelltest-Station mit Spucktest.

Bis zum 9. Januar öffnet der Zirkus täglich um 15 Uhr und 19:30 Uhr seine Manege. Sonntags finden die Shows um 14 und 17 Uhr statt, am 1. Januar ist Ruhetag. Der Kartenverkauf vor Ort startet jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.