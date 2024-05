Endspurt für Modular: Das müssen Festivalbesucher wissen

Die Karten sind ausverkauft. Am Pfingstwochenende werden täglich 9000 Besucher erwartet. Der Stadtjugendring gibt Tipps zur Anreise und bietet Anwohnern ein Infotelefon.

Das ist der Moment, der Veranstalter glücklich macht: Am Freitag konnte der Stadtjugendring (SJR) in den sozialen Netzwerken verkünden, dass das Festival, das von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Mai, über die Bühne gehen wird, ausverkauft ist. Somit wird es keine Tageskasse geben. Täglich werden 9000 Besucherinnen und Besucher erwartet. 500 ehrenamtliche Mitarbeiter, wovon rund 100 sich teils ganzjährig bei der Organisation des Festivals engagieren, sind im Einsatz. Das gilt es zu beachten.

Modular-Festival 2024 in Augsburg: Tipps zur Anreise

Anreise Die Veranstalter empfehlen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad an das Festivalgelände am Oberhauser Gaskessel zu fahren. Von der Haltestelle Helmut-Haller-Platz/Oberhauser Bahnhof (Straßenbahnlinie 2) sowie der Haltestelle Bärenwirt (Straßenbahnlinie 4) benötigen Fußgänger etwa 15 Minuten zum Festival. Die Linie 4 fährt in einem Verstärkertakt. Die letzte Fahrt zurück in die Innenstadt geht an allen drei Festivaltagen um etwa 1.30 Uhr. Nach 1 Uhr können auch Nachtbusse genutzt werden. Vor Ort gibt es Fahrradstellplätze.

Lärmschutzmaßnahmen Am Infostand des Festivals und am Stand des Hörzentrums Böhler gibt es für Gäste einen kostenlosen Gehörschutz. Zusätzlich gibt es am Infostand gegen Pfand eine begrenzte Anzahl an Ohrenschützern für Kinder. Für Anwohner hat der SJR ein Infotelefon eingerichtet, das von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 1 Uhr unter der Telefonnummer 0821/65080953 erreichbar ist. Der Lärmschutzbeauftragte ist jeweils von 16 bis 0 Uhr unter 0821/65080955 zu erreichen.

Sicherheit Es dürfen keine Taschen über DIN A3 mit auf das Festivalgelände genommen werden. Vor Ort wird es keine Möglichkeit geben, verbotene Gegenstände zu verstauen. Die Kontrolle der Besucher erfolgt durch einen Security-Service. Einen Überblick über die Gegenstände, die nicht mitgenommen werden dürfen, gibt es auf der Homepage

Digital Welche Band wann und wo spielt, können die Besucher dem Stundenplan auf der Homepage des Festivals unter der Rubrik „Programm“ entnehmen. Unter der Rubrik „Infos“ befindet sich unter anderem ein interaktiver Geländeplan.

Miteinander Seit vergangenem Jahr gibt es ein Inklusionskonzept. Neben einer Website in Leichter Sprache, einem Flyer zur Barrierefreiheit auf dem Gelände gibt es auch das Community-Ticket. Es soll Menschen ermöglichen am Festival teilzunehmen, die sich sonst kein Ticket leisten können. Maßnahmen vor Ort sind Rollstuhltribünen, die „Toilette für alle“, barrierefreie Tresen und Ansprechpersonen vor Ort. Für das gemeinsame Feiern und Miteinander ist dem Stadtjugendring auch das Thema Awareness ein großes Anliegen. Ein geschultes Team steht Hilfesuchenden zur Verfügung. Sie sind durch lila Warnwesten erkennbar, auf dem Gelände unterwegs und bieten Unterstützung an. Am Infostand wurde ein Awareness-Point eingerichtet, erkennbar an einem lila Schirm. Auch „Safer Spaces“ als betreute Rückzugsmöglichkeit für Betroffene sind eingerichtet. (ziss)