Jeremias, Alli Neumann, Layla: Weitere Bands beim Modular 2024 stehen fest

Die Organisatoren des Augsburger Modular-Festivals geben weitere Band-Namen bekannt, einige bekannte Künstler sind dabei. Der Großteil des Programms 2024 steht.

Rund neun Wochen vor Beginn des Augsburger Modular-Festivals 2024 haben die Organisatoren weitere Band-Namen bekannt gegeben. Am Sonntagabend wird demnach auf der Hauptbühne neben dem Gaskessel Jeremias auftreten, als dritter Headliner. Eigentlich hätte die Band dort schon 2020 spielen sollen. „Nach der Absage des Festivals 2020 durch die Pandemie haben wir es immer wieder versucht, die Show nachzuholen", sagt Clemens Wieser, verantwortlich für das Bühneprogramm. "Jetzt klappt es endlich.“ Das Festival findet vom 17. bis zum 19. Mai auf dem Gaswerk-Gelände statt.

Stadtjugendring verpflichtet Jeremias, Alli Neumann, Layla, Kwam.E

Schon zum zweiten Mal beim Modular werden Schauspielerin und Musikerin Alli Neumann sowie der Rapper Kwam.E auftreten. Das Programm auf der Hauptbühne ergänzen die Rapperin Layla sowie die "Lokalmatadoren" von Loamsiada. Auf der zweiten großen Open-Air-Bühne sind in diesem Jahr elektronische DJs und Liveacts zu Gast. Hier verpflichteten die Verantwortlichen der Festival-Leitung Klangphonics, Jasper Tygner (live), Roni, Slatec, Public Possession, cowboy lyf, Sophie Pschorr, lil.lili (live), DJ Handy und francesca. Damit steht nach Auskunft der Organisatoren ein Großteil des Programms der beiden großen Open-Air-Bühnen. Einzig die Namen auf der Newcomer-Bühne sowie der lokalen DJs stehen noch aus, sie sollen in Kürze folgen.

Diese Bands sollen beim Modular-Festival 2024 in Augsburg auftreten

Hier alle bisher bekannten Bands im Überblick:

01099

JEREMIAS

MAKKO

ALLI NEUMANN

DOMIZIANA

KWAM.E

SEDEF ADASI

KLANGPHONICS

SAMPAGNE

JASPER TYGNER (live)

TRÄNEN

DAVID KOCHS

JBS

LAYLA

PUBLIC POSSESSION

PETER GROSKREUTZ

SLATEC

VÖST & TONLOS

RONI

SWEED

GAST

COWBOY LYF

LOAMSIADA

CECI

SOPHIE PSCHORR

DJ HANDY _ LIL.LILI (live)

FRANCESCA

Verkauf für Community-Tickets startet, auch Tagestickets verfügbar

Am Freitag, 22. März, startet unterdessen der Vorverkauf für die Community-Tickets. Damit soll allen eine Teilnahme ermöglicht werden, die sich sonst kein Ticket leisten können. Sie kosten jeweils 20 Euro plus Gebühren. Der Kauf eines Community-Tickets ist nach Auskunft des Stadtjugendrings an keine harten Kriterien gekoppelt. Den Rabatt ermöglichen private Spenden, aber auch Unterstützung durch Stadtwerke, Wohnbaugruppe, AVA und dem Softwareunternehmen Peerigon. Auch reguläre Tages- und Drei-Tages-Tickets sind noch verfügbar.

