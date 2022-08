Uni will Heizkosten sparen – Beschäftigte müssen zwei Wochen zu Hause bleiben

Plus Die Energiepreise steigen weiter und für den Winter sorgen sich viele um noch höhere Kosten und einen Engpass beim Gas. Wie Uni, Unternehmen und die Stadt reagieren.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Augsburg waren überrascht, manche fühlten sich überrumpelt. Anlass ist ein Schreiben, wonach die Uni über den Jahreswechsel zwei Wochen geschlossen wird, um Energie zu sparen. Die Temperaturen in den Büros sollen so weit heruntergefahren werden, dass man dort nicht arbeiten kann. Rund 4000 Beschäftigte müssen sich jetzt überlegen, wie sie damit umgehen – etwa, ob sie notgedrungen Urlaub nehmen.