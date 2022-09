Entlang der Bahnstrecke in Hochzoll müssen bis zu 80 Bäume gefällt werden

Die DB Netz AG fällt im Oktober bis zu 80 Bäume entlang der Bahnstrecke in Augsburg-Hochzoll. Das hat auch Folgen für die Anwohner.

Auslöser für die groß angelegte Aktion ist vor allem das Eschentriebsterben. Die meisten Bäume, die zwischen 4. Oktober und voraussichtlich 29. Oktober entlang der Bahngleise zwischen Hochzoller Straße, Peterhofstraße und Meringer Straße gefällt werden, seien Eschen, die unter dieser Krankheit leiden. Das teilt die DB Netz AG mit. Insgesamt seien 60 bis 80 Bäume auf diesem Wegstück geschädigt und teils abgestorben. Sie müssten aus Gründen der Verkehrssicherheit daher gefällt werden. Die zuständige Naturschutzbehörde der Stadt Augsburg sei über diese Maßnahme unterrichtet.

Hochzoll: Fußwege müssen während Baumfällungen zeitweise gesperrt werden

Die Fällarbeiten haben auch Konsequenzen für Anwohner und Zugreisende. Während der Arbeiten müssen die Fußwege zwischen Hochzoller- und Peterhofstraße sowie der Peterhof- und der Meringer Straße zeitweise gesperrt werden. "Wir versuchen dies für die Anwohnenden zeitlich so zu begrenzen, dass in den Stoßzeiten der Zugang zum Bahnhof Hochzoll gewährleistet ist", so der Vegetationsbeauftragte der DB Netz AG. (nist)

