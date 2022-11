Augsburg

18:15 Uhr

Es weihnachtet wieder in den Augsburger Stadtteilen

Im Hof des Gögginger Kurhauses findet am zweiten und dritten Adventwochenende ein Weihnachtsmarkt statt.

Plus Zahlreiche Adventsmärkte wollen für weihnachtliche Stimmung in Augsburg sorgen. Neben Buden und Ständen gibt es auch ein Rahmenprogramm.

Von Andrea Baumann

Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Augsburger Stadtteilen kehrt nach zweijähriger Corona-Pause wieder (vor-)weihnachtliche Stimmung ein. Aktionsgemeinschaften und Vereine veranstalten Adventsmärkte, bei denen es neben kulinarischen Angeboten häufig auch Weihnachtsgeschenke zum Kaufen und ein kulturelles Programm zum Genießen gibt. Hier ein Überblick in der Reihenfolge der Termine:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

